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TPBL／林書豪因傷臨時缺陣 國王人手不足1分輸特攻

中央社／ 台北27日電
新北特攻葛瑞飛攻下全場最高26分，助球隊獲勝。TPBL提供
新北特攻葛瑞飛攻下全場最高26分，助球隊獲勝。TPBL提供

TPBL今晚在新莊體育館上演「新北內戰」，國王人手短缺，林書豪因背部不適臨時缺陣，但靠5人得分上雙位數，仍嚇出中信特攻一身冷汗，只可惜最後1波進攻失誤，以98比99落敗。

開季就傷兵滿營的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王，今天賽前僅登錄10人，還包括禁賽中的呂政儒，而比賽開打前75分鐘，「台裔球星」林書豪又因為背部不適臨時休兵，讓國王整場僅8人應戰。

不過主場作戰的國王並未因此棄守，首節雖以21比27落後，但第2節提高團隊命中率，半場結束反以50比44領先新北中信特攻。

第3節人手不足的國王逐漸顯露疲態，被對手單節拿下38分，前3節結束，反以75比82落後。第4節雙方進入「打鐵」大戰，命中率都不高，國王在終場前4分46秒靠著蘇士軒三分球破網，以94比91超前。

不過國王接下來超過3分鐘沒得分，又讓特攻超前比數，終場前53秒，特攻洋將葛瑞飛（Bryan Griffin）籃下灌籃得手，幫助球隊取得3分領先。

隨後國王靠著林書緯兩罰俱中追到1分差，並在終場前5秒握有最後一擊的機會，可惜球發出來後發生失誤，連出手機會都沒有，最終以1分吞敗。

特攻總教練李逸驊賽後表示，很開心拿到新聯盟首勝，「但我們到賽前20分鐘才得知林書豪不打，幸好球員有快速調整心態，影響不至於太大」。

國王以洋將強森（Chris Johnson）的20分、18籃板表現最佳，林書緯繳出19分、9籃板、8助攻的表現；特攻以洋將葛瑞飛得26分、15籃板表現最出色。

新北國王隊林書豪缺陣，坐在場邊加油。TPBL提供
新北國王隊林書豪缺陣，坐在場邊加油。TPBL提供

新北國王隊林書緯。TPBL提供
新北國王隊林書緯。TPBL提供

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