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TPBL／陳懷安6.9秒關鍵3分彈 高雄全家海神逆轉射台啤雲豹

聯合新聞網／ 綜合報導
海神隊致勝功臣陳懷安(左)。高雄全家海神提供
海神隊致勝功臣陳懷安(左)。高雄全家海神提供

高雄全家海神職業籃球隊27日面對桃園台啤永豐雲豹再度變陣，登錄三大洋將威勝、摩爾斯、比斯赫，成功鞏固禁區籃板達51顆。儘管開賽一度落後16分，海神次節急起直追，蘇文儒、魏莨哲易籃後輪番跳出反超比分，末節雲豹追到1分差，終場前6.9秒陳懷安3分彈命中，88比87收下主場3連勝。

陳懷安先發準雙十 「對自己有信心」

前三季等待機會，陳懷安本季第二度先發一吐怨氣，斬獲14分、9助攻外帶4籃板，倒數5分鐘先是弧頂三分球破網，6.9秒再補上關鍵一擊，幫助海神奠定勝基。

「這一季盡量減少自己被壓迫的失誤，做自己擅長的事。」讀秒階段命中三分球振臂歡呼的陳懷安說：「文儒運球的時候知道24秒快到，我必須對自己有信心。」

總教練費雪表示，最後一擊就是設定給威勝或懷安做擋拆，「懷安最後做的出手決定很好，他無所畏懼，投進了就是好球。」

此戰比分膠著，費雪教練維持他一貫作風，保持情緒穩定，他說：「比賽最重要。比賽越膠著，越要保持冷靜。有情緒很好，但過多的情緒會佔據你的思緒，如同走在隧道而忽略了其他的選擇。」

父親搭高鐵南下助陣 魏莨哲得分開張

新秀魏莨哲連續第三場出賽，此役擔任替補控衛得分開張，斬獲7分、4助攻、3籃板，他第三節連拿5分，攜手蘇文儒回敬12比4，是海神隊逆轉超前的功臣。

「有漸漸找到場上節奏，也終於解放了，很開心能夠有所貢獻。」魏莨哲的父親連四場比賽現身支持，給予魏莨哲滿滿動力，「爸爸這幾天都特別搭高鐵南下看球，家人的支持給我很大的動力。」

海神隊魏莨哲(中)得分開張。高雄全家海神提供
海神隊魏莨哲(中)得分開張。高雄全家海神提供

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