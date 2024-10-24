HBL／男子組預賽2隊新面孔 首度無南部球隊

113學年度HBL男子組資格賽今天落幕，永平工商、彰化縣成功高中是校史首度出線，但HBL史上首度沒有南部球隊挺進男子組預賽。

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽的男子組資格賽從10月20日至24日分別在中原大學、健行科大點燃戰火，一共有25隊報名參加，歷經循環對抗後，順利出線的8支球隊將晉級預賽。

在今天的資格賽最終戰，取得HBL男子組預賽門票的球隊分別是北市成功高中、永平工商、彰縣成功高中、宜蘭高中、東山高中、開南高中、花蓮體中及南湖高中，其中永平工商及彰縣成功高中是校史首度打進HBL男子組預賽。

永平工商教練蔡和霖接受中央社採訪時表示，一路走來的感觸很深，畢竟與其他學校相比，永平工商在招生上較為不易，他在賽前告訴球員，已經努力這麼久，不要留下任何遺憾，「小朋友很拚，我看了也很感動，接下來在預賽目標搶下1勝，也希望球員享受HBL舞台」。

今年接任彰縣成功兵符的馬澤閎，也將昔日在JHBL國中籃球甲級聯賽的愛徒一同帶往彰化。他透露，球隊陣容以高一為主，加上本季HBL男子組預賽在彰化舉辦，都讓他備感壓力，「不過這批小朋友很爭氣，所有人團結地完成目標，也感謝家長的信任，我很佩服他們才高一就要承擔這些壓力」。

馬澤閎補充，領隊特別答應球員，只要成功晉級預賽，就要去香港迪士尼玩。馬澤閎則是以放假3天當作獎勵，「第1年就穿上16強的球衣，接下來我們希望球員從中吸取經驗，以晉級12強複賽為目標。」

值得一提的是，隨著今天屏東高中以59比89不敵永平工商、高苑工商以61比72敗給東山高中，正式宣告南部勁旅全數遭到淘汰，同時是HBL史上首度沒有南部球隊挺進男子組預賽。

至於已經落幕的女子組資格賽部分，則分別由苗栗高商、南湖高中、新竹高商及忠明高中晉級預賽，將與普門高中、金甌女中、淡水商工、永平高中、北一女中、陽明高中、永仁高中及南山高中等隊一較高下。

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