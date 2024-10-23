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東超／阿提諾牽線展開旅外生涯 大馬一哥放眼日韓職籃

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
馬來西亞一哥「美美」陳俊宏（右）首度代表澳門黑熊出賽。圖／東超提供
馬來西亞一哥「美美」陳俊宏（右）首度代表澳門黑熊出賽。圖／東超提供

馬來西亞男籃一哥「美美」陳俊宏今天在東亞超級聯賽以亞洲外援身份代表澳門黑熊出賽，並在首場比賽就碰上兒時偶像新北國王林書豪，儘管在進攻端還未找到手感，但陳俊宏仍用防守表現為球隊做出貢獻，他也期待未來能夠向日本B聯盟或是南韓KBL發起挑戰，為馬來西亞球員開創新的視野。

28歲的陳俊宏身高191公分，是馬來西亞男籃的主力前鋒，今年也曾代表馬來西亞國家隊來台打瓊斯盃，在過去曾一同效力過吉隆坡猛龍的前我國歸化球員阿提諾的牽線下，他近日也以亞洲外援身份加入澳門黑熊，與阿提諾再續前緣，兩人也在今天代表黑熊在新莊體育館出戰地主國王。

陳俊宏的東超首秀雖然僅有2分進帳，但也有2抄截演出，並且被教練賦予看防林書豪的責任，談到首場東超賽事就對上兒時偶像林書豪，陳俊宏也坦言，儘管林書豪近年受到傷勢影響，但依舊保持很好的狀態，「運動員受傷是一個巨大的阻礙，聽到他要上場時，可以在場上對到他還蠻興奮的，因為可以在他身上學到很多東西。」

對於成為馬來西亞第一位以亞外球員身份加入國外職業球隊的球員，陳俊宏指出馬來西亞國內對於籃球的關注並不高，也很感謝阿提諾這次的牽線讓他能夠加入黑熊出征東超，「我希望自己能夠表現得更好，因為運動如果沒有受到關注就不會變強，希望連帶把國家籃球一起提升，未來我也希望能去日本、南韓，不過首先要先在這邊打好一點，讓更多人看到。」

馬來西亞一哥「美美」陳俊宏（中）與偶像林書豪對位。圖／東超提供
馬來西亞一哥「美美」陳俊宏（中）與偶像林書豪對位。圖／東超提供

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