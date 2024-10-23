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PLG／林志傑領銜拍攝主視覺 號召球迷「與我為伍」
本周即將展開新賽季的PLG，在今天公佈2024-25球季年度視覺與影片，呼應年度口號「與我為伍」，4支球隊為伍同行邁向聯盟的第5個賽季，在形象視覺上，呈現球星們從創始以來 PLG 的歷史軌跡中跨步前行，透過影像呼應每一個激勵人心的時刻，象徵新的球季持續撰寫新的歷史，各家球星帶著信念與新生代一同走向應許之地。
這次主視覺拍攝，邀請到台北富邦勇士的林志傑和莫巴耶、桃園璞園領航猿的盧峻翔和白曜誠、台南台鋼獵鷹的谷毛唯嘉和李允傑，以及高雄鋼鐵人的陳范柏彥及莊朝勝等8名球員一同入鏡。
面對即將迎來的第5個球季，各家球星攜手新生代球員共同努力，珍惜過去參與者共同築起的舞台，並展現他們準備好迎接新挑戰的正面態度，邀請各位在下一個章節持續帶著聯盟的信念，號召大家結伴同行「與我為伍」。
而在年度影片方面，使用拼貼手法與低飽和的色調，堆疊出各家球星及新生代彼此相互扶持、面對挑戰的精神，並以美式西部音樂風格，襯托出結伴而行的氛圍，呼應各隊專注於眼前的任務，如年度視覺中，各家球星集結準備出發爭奪金盃，也讓年度口號「與我為伍」的精神貫穿整支影片，讓人看的血脈賁張，更加期待新球季的到來。
另外，為了提供更多元的服務回饋球迷，新球季聯盟將透過PLG官方Instagram帳號進行賽後記者會的直播服務，期待透過不同平台繼續與更多觀眾互動。
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