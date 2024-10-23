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SBL／台啤換帥 劉孟竹接掌兵符有期許

中央社／ 台北22日電
台啤新賽季由健行科大男籃總教練劉孟竹接掌兵符。圖／大專體育總會提供
台啤新賽季由健行科大男籃總教練劉孟竹接掌兵符。圖／大專體育總會提供

上季在SBL總冠軍賽鎩羽而歸的台啤，新賽季由健行科大男籃總教練劉孟竹接掌兵符，他今天說，台啤原本就有好的球隊文化，不需做太多改變，延續好傳統同時，盼能將個人攻守理念帶入。

超級籃球聯賽（SBL）老牌勁旅台灣啤酒過去曾6度捧冠，上季再度闖進到總冠軍賽，最終系列賽以2比3不敵裕隆納智捷，以亞軍作收，而在新賽季開打前夕，台啤教練團傳出異動。

劉孟竹過去曾率領健行在大專籃球聯賽（UBA）3度封王，近年來更是4強賽的常客，帶兵成績有目共睹，他接受中央社訪問時表示，在台啤原教練楊志豪另有生涯規劃下，接獲台啤高層詢問是否有意願接掌兵符，而今年初才卸任台鋼獵鷹總教練一職的他，也持續希望為台灣籃球有所貢獻。

劉孟竹指出，在健行校長與校方支持以及台啤球團禮遇下，加上兩邊練球場地車程並不遠，教練團也都能全力協助，讓他毅然決然接受這個新職務。

談到將執教在SBL擁有輝煌歷史的台啤，劉孟竹強調，台啤本身就擁有非常棒的球隊文化，加上原教練團已經打造良好的體系，他帶兵並不需要做太多改變，而是要盡快讓球員信服，把個人的攻守理念注入，朝著奪冠目標邁進。

SBL 台啤 台鋼 籃球

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