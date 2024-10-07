PLG／高中冠軍戰友勇士合體 張鎮衙、陳又瑋面對新挑戰

上季挑戰4連霸失利的台北富邦勇士隊，新賽季補強動作頻頻，4名洋將全是新成員，加上選秀挑中的外籍生「狀元」莫巴耶，新簽入的本土陳又瑋和張鎮衙等，球隊進入重建期，新加入的陳又瑋和張鎮衙也盼新環境能有更好表現。

張鎮衙是2022年PLG選秀會「狀元」，在桃園璞園領航猿隊2個賽季後轉戰勇士，今天媒體日穿上勇士全新戰袍的他透露，換球隊前思考許久，最終仍決定換個環境，讓自己有更多挑戰。

9月加入訓練，因先前入伍頂著平頭造型的張鎮衙提到，領航猿和勇士體系差異挺大，「卡總（領航猿總教練卡米諾斯）習慣球員功能性定位，這裡比較像體系，每個位置都可能跑到。」加入勇士的張鎮衙特別加強防守腳步，希望防守能量能獲得穩定上場時間，進攻上除了拿手的外線，大學時的拋投、空切武器也盼有發揮空間。

張鎮衙和陳又瑋是南山高中同屆隊友，高一就助隊在HBL登頂，兩人也是Ｕ16亞青賽、U17世青賽和U18亞青賽隊友，高中畢業6年後在勇士重逢，張鎮衙笑說適應很不錯，「又瑋是很會分球的後衛，和小白（領航猿後衛白曜誠）有點類似，接球都很舒服。」他更期待從勇士雙核心「野獸」林志傑和蔡文誠身上學習，他說：「他們很清楚場上要做什麼，延伸和變化，場上反應要夠快。」

早張鎮衙一年投入PLG的陳又瑋，菜鳥賽季獲得新人王肯定，完成HBL、UBA和PLG的新人王「大滿貫」，今年轉戰勇士，他說：「很開心加入富邦，給自己的目標就是不管上了場，幫助球隊，上場把最好表現表現出來。」轉換環境他沒設定特別目標，對上前東家也會以平常心面對，「把教練交代我的事做好，對到他們就是盡全力去打。」

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