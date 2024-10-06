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TPBL／赴美和林書豪取經兩周 李愷諺：收穫很多

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
李愷諺（左）熱身賽攻下國王本土最高的17分。圖／TPBL提供
李愷諺（左）熱身賽攻下國王本土最高的17分。圖／TPBL提供

上季獲選PLG總冠軍賽MVP的李愷諺，休季期間特別飛到美國和國王隊友林書豪一起訓練，但移地訓練因親人驟逝提前結束，成為今年夏天一段有點傷心的插曲。

國王前兩年都有安排球員赴美國移地訓練，李愷諺知道今年沒有特別規劃後，主動詢問「葛格」林書豪，能否到美國一起訓練，林書豪也熱情答應，兩人一起相處了兩個星期，因岳父離開才讓這段學習時光提前結束。

「這兩個禮拜收穫很多，我比較好奇他私底下訓練做了什麼，這也是這趟去的目的。」今天TPBL熱身賽攻下國王本土最高17分的李愷諺說。

開季前遇摯親離開，李愷諺花了些時間處理相關事宜才歸隊，儘管今天有亮眼表現，但球隊在只有9人能上場下以81：99敗給主場的福爾摩沙夢想家，不過他正向說：「熱身賽只有參考價值吧，熱身賽犯的錯，正式比賽把該調整的調整過來。」

今年夏天和李愷諺交流密切的林書豪，今天也出賽28分鐘，身為球隊健康9人之一的他表示身體狀況「很健康」，不過球隊仍要時間磨合進步、努力調整。今天3投盡墨、只靠罰球拿2分的他說：「自己狀態，肯定不希望不進球、完全不進球，還好是熱身賽，所以就給一點時間去調整。」

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