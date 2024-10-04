登峰造極籃賽／以劉丞勳為目標 林韋愷留校一年磨練

2024興富發登峰造極青年籃球賽，因為台北市停班停課也暫停兩日，今天在台北體育館重新開打，台師大林韋愷與健行科大劉丞勳都展現一哥本色，林韋愷最後23.8秒投進逆轉3分球，帶領台灣師大以84：82氣走輔仁大學，上半場得分掛蛋的劉丞勳，下半場砍進19分，健行科大以78：71力退國立體大。

林韋愷今天與輔大之戰，最後23.8秒投進逆轉3分球，全場25分，包括6記3分球，原本大三時他就有很強的意願提前投入職籃，不過最終還是決定，大四留在台師打UBA，對於做出這個決定，林韋愷開玩笑說：「我真的問了很多人，應該要在IG開個票選，看大家贊成我留下來，還是提前去選秀。」

不過林韋愷坦言，做出這樣重大決定的關鍵，就在於同樣多留校一年的健行科大劉丞勳，「看到劉丞勳留了下來，他一直是我學習的目標，他的條件比我好，他願意留下多打1年，讓自己變好，當然也影響到我。」

至於劉丞勳今天在與國體之戰，上半場猶如「夢遊」得分掛蛋，但下半場總算拿出一哥本事，砍進19分，帶領健行科大以78：71力退國立體大，今年夏天曾經前往對岸CBA球隊試訓，一度被認為有可能提前離開UBA，不過劉丞勳最後還是續留，他說：「看到林秉聖與劉錚的例子，我才21歲，真的不急，我還年輕。」

劉丞勳做出續留的決定，中華隊老大哥劉錚是很重要的因素，他說：「有一次夢想家季後賽，蔡宸綱問我要不要一起去台中看球，我就跟著去了，晚上吃飯，沒想到劉錚來了，他就跟我說：『挑戰更高層級固然很好，但如果沒有做好準備，一來就坐板凳，真的不好。』」

來自這次颱風重災區之一的屏東，美和科大女籃在台北沒受影響，這兩天都正常訓練，今天72：61力退台北在地學校台灣科大，美和這次賽事因為住在和平東路的台電宿舍，附設有籃球場，加上台北風雨不大，練球與生活都沒受影響，不過總教練顏君彰很擔心學校體育館新鋪的地板，希望體育館不要漏水。

「我們的球員幾乎都是來自永仁高中，但連永仁招生都很困難，普門高中也是一樣。」顏君彰說，「當初永仁總教練時超傑為了留在南部的人才，想要成立甲組女籃，但因為經費不足作罷。」

顏君彰指出，「政府將成立體育部，希望能夠幫助南部女籃，如果有了南部甲組女籃，相信南部球員留下來的機率就高很多，對我們大學女籃招生也會有很大幫助，不然辛苦找到條件好的球員，還不是被北部搶走。」

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