TPBL／超可愛！李雅英竟忘了三振舞怎麼跳還耍賴 新賽季續當電豹女

韓籍啦啦隊女神李雅英擁有精緻臉蛋和甜美笑容，今年加入中職富邦悍將隊後粉絲暴增，IG已突破百萬追蹤，不過她近期被發現，竟不會跳韓職起亞虎隊「三振舞」。

虛擬偶像歌手Unnämed在9月28日舉辦首場3D巡迴演唱會，並邀請李雅英擔任台北站開場嘉賓。YouTube頻道「快樂的雅英荷爾蒙」經常分享李雅英相關影片，他也分享李雅英當天下班路上，接受點跳挑戰的畫面，沒想到他竟一時忘記「三振舞」怎麼跳，她開玩笑表示只跳「富邦」。

由於富邦悍將未打進季後賽，今年李雅英棒球應援行程已結束。隨著職籃賽季即將展開，TPBL浪LIVE台啤永豐雲豹隊宣布與李雅英續約，續當球迷心中的「最美電豹女」。

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