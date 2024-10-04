TPBL／超可愛！李雅英竟忘了三振舞怎麼跳還耍賴 新賽季續當電豹女
韓籍啦啦隊女神李雅英擁有精緻臉蛋和甜美笑容，今年加入中職富邦悍將隊後粉絲暴增，IG已突破百萬追蹤，不過她近期被發現，竟不會跳韓職起亞虎隊「三振舞」。
虛擬偶像歌手Unnämed在9月28日舉辦首場3D巡迴演唱會，並邀請李雅英擔任台北站開場嘉賓。YouTube頻道「快樂的雅英荷爾蒙」經常分享李雅英相關影片，他也分享李雅英當天下班路上，接受點跳挑戰的畫面，沒想到他竟一時忘記「三振舞」怎麼跳，她開玩笑表示只跳「富邦」。
由於富邦悍將未打進季後賽，今年李雅英棒球應援行程已結束。隨著職籃賽季即將展開，TPBL浪LIVE台啤永豐雲豹隊宣布與李雅英續約，續當球迷心中的「最美電豹女」。
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言