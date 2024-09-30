登峰造極籃球、啦啦隊比賽連續兩年攜手 打造舞台培育選手

啦啦隊是比賽中打氣加油、炒熱氣氛的重要元素，2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽和全國啦啦隊比賽連續兩年攜手，在籃球賽中注入啦啦隊演出元素，希望藉此培育更多體育人才，為各位學子打造更多、更大的賽事及舞台，累積經驗，期盼選手未來都能在國際上發光發熱。

臺灣的啦啦隊在國際賽頗有競爭力，去年起，臺北市體育總會啦啦隊協會與中華文化教育暨體育交流促進會，合作舉辦啦啦隊邀請賽，並邀請中華民國臺灣競技啦啦隊協會為活動指導單位。

今年則續續舉辦全國啦啦隊錦標賽，於球賽場次的中場時間，進行啦啦隊演出，盼望啦啦隊和籃球的結合，打造出最活潑、青春與熱血的青年活動。

臺北市體育總會啦啦隊協會理事長汪志冰指出，「去年第一年結合的時候，個人感覺籃球跟啦啦隊確實是完美的搭配，今年再度參加這個盛會，僅代表我們啦啦隊所有成員，感謝主辦單位一起來發想，能夠有這麼好的場合和比賽的機會。」她也謝謝所有的觀眾朋友，有掌聲才會有更好的表演。

而中華民國臺灣競技啦啦隊協會理事長張育銓表示，非常榮幸可以跟籃球賽一起結合，也透過籃球這項運動全台灣熱門的運動，襯托出啦啦隊在團體運動中的價值，希望啦啦隊奮力、積極的為球員加油打氣，讓球員有更好的表現。

「興富發登峰造極青年籃球邀請賽」由中華民國籃球協會及中華文化教育暨體育交流促進會主辦，臺北市政府體育局、臺北市政府教育局及舞動陽光公司協辦，並由教育部體育署指導，興富發集團冠名贊助。高中組賽程在9月29日落幕，大專組賽程將於10月1日至5日進行。