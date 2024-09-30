籃球／前SBL柏力力2球員涉賭送辦 球團強調零容忍
前SBL彰化柏力力球員施顏宗、陳奕綸今天遭到刑事局依賭博等罪嫌送辦，柏力力球團日前透過聲明強調，對於涉賭球員採取零容忍的態度。
刑事局偵辦超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷涉嫌打假球案時，發現當時涉案球員與時任柏力力球員有密切聯繫，最後查出32歲施顏宗、26歲陳奕綸皆有向組頭邱男下注簽賭第20屆SBL賽季期間球賽比分，全案詢後依涉嫌賭博及違反運動彩券發行條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。
不過，陳奕綸早在7月已未獲柏力力的續約，而轉戰台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅的施顏宗也遭到開除終止合約。去年中華民國籃球協會曾多次強調，將對涉案人士將祭出永不錄用嚴厲處分，而且不准進入場館，同時禁止擔任教練、裁判及球員經紀人，「逐出籃球圈，以免外溢造成不良影響。」
柏力力日前透過聲明提到，球隊是集合在地企業與球迷的力量支持成立，希望讓年輕球員能有舞台完成自己未竟的籃球夢，不過對於球員涉賭採取零容忍的態度，如有涉賭將會送請檢調偵辦，依法究責，「今年開季前也配合地檢署辦理法治教育，也要求球員簽立切結書。」
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