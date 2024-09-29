登峰造極籃賽／複製HBL名次 北一女、南山封后稱王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
北一女彭郁榛中距離跳投出手。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
北一女彭郁榛中距離跳投出手。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

2024興富發登峰造極青年籃球錦標賽高中組今天產出男、女子組冠軍隊伍，兩隊都複製上學年度HBL登頂成績，南山高中在高男組封王，北一女中在高女組封后，為新賽季挑戰衛冕注入強心針。

高男組4強賽採循環賽制，預賽交手成績帶入4強賽，除了東泰高中3戰盡墨，排名第4，南山、松山高中、光復同為2勝1敗，比較交手戰績與正負分，南山以正3奪冠，松山負1第2，光復負2第3。

南山今天至少要贏4分才能登頂，今天首節雖一度11：16落後，但第二節團隊三分球7投4中，上學年HBL新人王兼MVP黃瀚陞更拋進中場壓哨的超大號三分球，讓南山反31：29超前。

南山第三節領先優勢一度擴大到，不過光復在謝昀達單節9分挹注下縮小差距到47：52。第四節光復持續緊咬比數，南山靠最後28.3秒謝旻耕投進壓哨的長距離2分球，加上謝昀達最後24.4秒2罰只中1，終場前大號3分球沒進，讓南山驚險以65：59擊敗光復，登上今年高男組冠軍。

北一女中在隊長潘陳家姍18分領軍下，以82：71力退強敵永仁高中，5戰全勝拿下登峰造極青年籃球錦標賽高女組冠軍，且寫下近4個比賽都奪冠成績，不過總教練駱燕萍仍說：「真正重心當然還是在HBL，球員心態要改變，要做好被挑戰的準備。」

北一女在高女組4強賽累計3戰全勝封后，淡水商工、永仁、陽明高中等3隊同為1勝2敗，交手戰績相同再比較正負分，淡商正16第2，永仁正7第3，陽明負23第4。

北一女奪下高女組冠軍。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
北一女奪下高女組冠軍。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
南山邱靖（右）禁區出手。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
南山邱靖（右）禁區出手。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
北一女中在隊長潘陳家姍（左二）攻擊籃框。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
北一女中在隊長潘陳家姍（左二）攻擊籃框。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
南山奪下高男組冠軍。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
南山奪下高男組冠軍。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
南山黃瀚陞運球推進。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
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