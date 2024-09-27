HBL／父親是前男籃國手 邱靖期待在高中舞台亮相

父親是前男籃國手邱宗志，外公則是前台灣男籃總教練錢一飛，出生籃球世家的邱靖今年選擇加入籃球名校南山高中，他也相當期待在HBL舞台亮相。

擁有逼近200公分傲人身材的邱靖，出生自名副其實的籃球世家，除了父親邱宗志是前台灣男籃國手，外公錢一飛是前台灣男籃總教練，舅舅錢韋成是台灣職籃T1聯盟前台南台鋼獵鷹的總經理，而母親錢韋杉則為知名女藝人。

從小邱靖即展現良好的運動基因，不過他一開始並非打籃球，而是在幼稚園時接觸到高爾夫球，甚至在國二拿到高爾夫球獎學金，讓他得以前往美國讀書，至於邱靖的籃球之路則是從國小展開，在美國期間他也是籃球、高爾夫球「雙棲」，只是以高爾夫球為主。

半年前邱靖突然想要打籃球，因此在獲得父母的支持下，回到台灣加入高中籃球聯賽HBL名校南山高中，他在接受中央社採訪時透露，目前適應上還可以，只有剛投入訓練的前2週體能比較跟不上，現在已經慢慢步入節奏，邱靖也期待在HBL舞台亮相，「回來最大目標是比賽經驗比較多。」

邱靖透露，父親邱宗志從小不會干涉自己投入什麼運動、採取放任的態度，被問到是否背負「球二代」的壓力，他則樂觀表示「不會」，「畢竟他是他、我是我，希望打出自己的風格，爸爸最近也會給我一些防守上的建議。」

喜歡籃球多過於高爾夫球，邱靖笑說，「因為我喜歡團隊一起拚的感覺。」有趣的是，他也提到，長期練習高爾夫球，幫助自己在思考上比較沉穩，心態上也相對穩定，這些特質都能應用在籃球場上。

南山高中總教練林育正則指出，邱宗志過去也是南山校友，因此很早就有注意到邱靖，「知道他去美國打高爾夫球，只是這一年選擇籃球，雖然接觸正規訓練的時間比較短，但他的身體素質確實很好。」