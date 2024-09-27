HBL／註冊人數變革 體育署盼基層籃球共同參與

113學年度HBL高中籃球聯賽即將於11月登場，最大變革是每隊註冊人數從12人變為15人。體育署解釋，因應少子化的趨勢，加上期望基層籃球共同參與。

過去HBL高中籃球聯賽、JHBL國中籃球聯賽的甲級聯賽一直有12人的報名限制，導致很多名校的球員可能得等到3年級才能穿上屬於自己的聯賽球衣，每年也都有國、高中的甲級球隊教練提出「增額」議題。因此教育部體育署學校體育組在112學年度HBL、JHBL甲級資格賽註冊人數增加到15人，藉以觀察成效。

在得到很多球隊好的回饋情況下，體育署決定在113學年度HBL、JHBL甲級聯賽全階段「放行」，正式讓註冊人數增加到15人。體育署學校組科長黃筱棻接受中央社採訪表示，考量到少子化趨勢，加上期望基層籃球所有人共同參與，所以做出這項重大變革。

至於是否對於升學造成影響，黃筱棻指出，以HBL過去6個學年度來看，只有1名學生透過甄試方式升學，基本上很多學校都是獨招，「其他運動還要再評估，這次我們先開放籃球，並觀察增額後的成效。」

新賽季將挑戰HBL甲級男子組衛冕，南山高中總教練林育正認為，此舉是好的變革，畢竟HBL是打一個賽季，而非一個盃賽，球員在賽季中難免碰到傷勢，也能提升隊內良性競爭；光復高中總教練陳定杰也提到，對HBL強校影響不大，「對我們來說，也不用再那麼頭大，有不少球員可能因此報得到名。」