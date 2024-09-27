TPBL／林書豪致敬「飆風玫瑰」 毛加恩卻盼他能重現仙道頭
「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）正式宣布退休，許多NBA球星都獻上祝福，「哈佛小子」林書豪也在社群媒體發文向這位傳奇致敬。
林書豪生涯與羅斯同場出賽10次，第1次是2010年11月11日，他當時還是勇士隊菜鳥。林書豪後來效力尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，只有火箭和暴龍時期沒同場過，他效力黃蜂時交手過3次。
羅斯發布退休消息後，林書豪也發文表示，「恭喜你傳奇的職業生涯，能和你同場打球真的是我的榮幸。」他也分享多張自己與羅斯同場較勁的照片。
有許多球迷回憶起2012年3月12日，林書豪賞給羅斯麻辣鍋的畫面，該球更入選當天10大好球。新北國王隊總經理毛加恩則期待，林書豪能讓黃蜂時期「仙道頭」重出江湖，「我們能不能在這季某場比賽，看見黃蜂隊髮型。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言