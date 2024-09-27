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TPBL／林書豪致敬「飆風玫瑰」 毛加恩卻盼他能重現仙道頭

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂時期林書豪頂著「仙道頭」與羅斯同場較勁。 美聯社
黃蜂時期林書豪頂著「仙道頭」與羅斯同場較勁。 美聯社

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）正式宣布退休，許多NBA球星都獻上祝福，「哈佛小子」林書豪也在社群媒體發文向這位傳奇致敬。

林書豪生涯與羅斯同場出賽10次，第1次是2010年11月11日，他當時還是勇士隊菜鳥。林書豪後來效力尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，只有火箭和暴龍時期沒同場過，他效力黃蜂時交手過3次。

羅斯發布退休消息後，林書豪也發文表示，「恭喜你傳奇的職業生涯，能和你同場打球真的是我的榮幸。」他也分享多張自己與羅斯同場較勁的照片。

有許多球迷回憶起2012年3月12日，林書豪賞給羅斯麻辣鍋的畫面，該球更入選當天10大好球。新北國王隊總經理毛加恩則期待，林書豪能讓黃蜂時期「仙道頭」重出江湖，「我們能不能在這季某場比賽，看見黃蜂隊髮型。」

Derrick Rose TPBL 林書豪

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