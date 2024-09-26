登峰造極籃賽／邱繼揚轟31分 將扛起東泰高中招牌

東泰高中今天在登峰造極青年籃球邀請賽以79比63擊敗泰山高中，其中將扛起球隊招牌的邱繼揚砍進31分，他表示雖然很累，但自己還想再進步。

隨著主力球員傅宥翔、蔡承翰及李君恩相繼畢業，加上韓得勝超齡，上季締造高中籃球聯賽（HBL）校史最佳季軍的東泰，今天在登峰造極籃球賽迎戰泰山，預計扛起球隊一哥的後衛邱繼揚，此役火力全開，不僅飆進全場最高31分，還外帶10籃板、4助攻、3抄截，幫助東泰以79比63取勝。

過去已經是東泰的主力輪替，邱繼揚接受媒體聯訪時透露，上季學長都在的情況下，自己主要扮演「放冷箭」的角色，不過今年來到高三必須扛起更多責任，甚至在場上要做更多的事，「雖然很累，但我想要進步，畢竟未來還希望繼續打球，也藉機增進自己實力。」

身高約186公分的邱繼揚，國中時期主打內線，但進入高中卻面臨轉型課題，他指出，其實過程中並未遇到太大的挫折，因為總教練高丁國柱總是按部就班地給予邱繼揚轉型的相關技術，讓他如今能夠以後衛身分在場上拚戰，而高丁國柱對於愛徒想要持續進步的心態也表示，「真的超級感動。」

至於衛冕軍南山高中則以93比73輕取連雲港外國語文學校，其中爸爸是前籃球國手邱宗志的邱靖，今天打出不錯的表現，僅上場14分鐘即貢獻13分、6籃板、4助攻、2抄截、2阻攻，展現不錯的潛力。