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籃球／挑戰日本B1聯盟 游艾喆、曾祥鈞盼對決渡邊雄太

中央社／ 台北26日電
游艾喆加入日本B聯盟一級的滋賀湖泊隊。聯合報系記者曾思儒／攝影
游艾喆加入日本B聯盟一級的滋賀湖泊隊。聯合報系記者曾思儒／攝影

隨著日本職籃B.League一級聯賽即將開幕，新賽季前往挑戰的台灣球員游艾喆、曾祥鈞今天表示，目標幫助球隊打進季後賽，也期待與渡邊雄太正面交鋒。

日本職籃B.League一級聯賽將在10月上旬展開新賽季，而台灣共有3名球員以亞洲外援身分前往挑戰，包含蟬聯台灣職籃T1聯盟年度最有價值球員（MVP）的阿巴西、大專籃球聯賽（UBA）第一控球後衛的游艾喆及台灣職籃P.LEAGUE+潛力長人曾祥鈞。

在今天舉辦的B.League線上開季記者會，阿巴西、游艾喆及曾祥鈞接受媒體聯訪時皆提到，與在台灣打球不同的感受是，日本職籃身體碰撞比較多、轉換速度快，加上防守強度、外線把握度高，而且每支球隊各有不一樣的體系與文化，能夠從中學習到解讀比賽的能力。

其中，第1年打職籃的游艾喆表示，有想像過職業的舞台的樣子，因此預期會碰到很多問題，「知道會遇到很多困難，畢竟是我第1年打職籃，希望在球隊有穩定的上場時間，與隊內多名後衛良性競爭，一步步成長。」

對於新賽季期許，阿巴西、游艾喆及曾祥鈞不約而同表示，幫助球隊打進季後賽，而游艾喆、曾祥鈞透露，希望與剛從美國職籃NBA返回日本打球的渡邊雄太對決，貼身觀察這名日本名將的打球方式，游艾喆指出，「千葉噴射機還有很多好的後衛，像是富樫勇樹，從他們身上學習、挑戰，相信是不錯的經驗。」

游艾喆 籃球

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