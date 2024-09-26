PLG／布依德仍有意願歸化 視台灣為第2個家

新賽季改披台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿戰袍的布依德，一度傳出有機會在瓊斯盃披上台灣隊戰袍，但最終未能成行，布依德今天表示，已視台灣為第2個家，仍期待能歸化。

布依德（Julian Boyd）新賽季換新東家，從福爾摩沙夢想家，轉戰領航猿，球團日前表達，將全力協助他完成歸化。

中華民國籃球協會先前將布依德列入歸化人選之一，曾傳出布依德有機會在瓊斯盃出賽，但後來因布依德陪妻子待產，而無緣參賽。

布依德今天出席媒體日接受媒體聯訪時還原事件始末，他表示，最初確實因小孩緣故返美，但後來有表達可參賽，但瓊斯盃開打前2、3天，籃協突然說部分文件來不及處理好。

布依德表示，已將台灣視為第2個家，希望能盡快拿到台灣的護照、取得歸化身分，「我很喜歡台灣的文化，如果能順利歸化，將會是很棒的事情。」