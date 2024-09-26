籃球／陳建州盼PLG、TPBL合作 提議打季中錦標賽

PLG桃園璞園教頭卡米諾斯盼2個職籃聯盟、11支球隊能考量台灣籃球發展、放下偏見，PLG副會長陳建州今天說，合併是未來方向之一，但可以先合作，仿效NBA打季中錦標賽。

台灣職籃今年休賽季一度有望合併成單一聯盟，最後仍宣告破局，現今維持P. LEAGUE+和TPBL（台灣職業籃球大聯盟）2個聯盟，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）出席媒體日受訪時，趁機跟各隊喊話，希望11支職籃球隊能著眼於台灣籃球未來最大利益，走向合併成單一聯盟。

PLG副會長陳建州表示，2聯盟合併是未來方向之一，但他認為，考量球迷想看到更多對戰組合，雙方可以先合作。

陳建州近日與TPBL秘書長齊文駿碰面、交流想法，他也當面向對方提出，可仿效NBA季中錦標賽概念，舉辦兩聯盟交流賽，時間點可選在今年11月以及明年2月賽程空檔，並建議可另外找單獨贊助商，並推出獎金制。

陳建州指出，交流賽真正目的不是要決定誰最強，而是希望藉由合作產生火花，也能讓林志傑、林書豪在球員生涯尾聲還有機會同台較勁，相信球迷也想看到，也可以藉此試水溫。