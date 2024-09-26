TPBL／「飆風玫塊」來台因薪資上限卡關？陸媒爆聯盟將開特例

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）向NBA灰熊隊提出離隊要求，灰熊前天也將他裁掉。近日盛傳有台灣職籃球團爭取他加盟，中國大陸球評也爆料，雖TPBL有洋將月薪2萬美元限制，但TPBL會開特例讓羅斯加入。

T1和PLG職籃過去都有洋將月薪2萬美元上限，但T1設置「林書豪條款」，每隊可招募1名帶動票房球員，薪資不受限制。前年和去年雲豹使用此條款，網羅「魔獸」霍華德（Dwight Howrad）和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。

本季TPBL成立，並取消林書豪條款，規定洋將月薪上限2萬美元。不過中國球評楊毅團隊助理任冉仍在直播爆料，桃園雲豹隊一直想找羅斯，TPBL雖有洋將月薪上限，但會像過去對霍華德和卡森斯一樣開特例。

對此TPBL強調，聯盟公告規章洋將月薪上限就是2萬美元，註冊時一定都會進行合約審核。