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登峰造極籃賽／「帥弟」重回母校南山執教 首戰就碰老東家能仁

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林育正（藍衣）回到母校南山高中任教。記者曾思儒／攝影
林育正（藍衣）回到母校南山高中任教。記者曾思儒／攝影

南山高中校友「帥弟」林育正曾在能仁家商帶隊超過10年，是能仁101學年隊史HBL首冠教頭，今年夏天回到母校，成為衛冕軍3年來的第3位教練，登峰造極青年籃球邀請賽首戰剛好就碰昔日老東家能仁，成有趣巧合。

率隊以71：57奪勝的林育正上月初才正式接掌南山兵符，登峰造極賽是帶隊的第2個比賽，也是亞青國手回歸後全員到齊的第一個比賽。

「繞一圈回來了，剛好有這機會，回基層服務。」林育正透露，離開能仁後到廈門大學任教，回台後先後到彰化柏力力和職籃台鋼獵鷹，已經7年不在家，回到母校是個機緣，固然有成績壓力，但南山硬體、軟體都好，他笑說：「校長只說，維持成績就好，我就做該做的事情。」

南山上學年奪下隊史第8冠，維持成績代表要挑戰連霸，在能仁拿過2座冠軍的林育正也有機會成為HBL史上第一位率不同隊伍奪冠的教頭。

前天剛從無疆界訓練營歸隊的南山高三前鋒劉耕灝，從高一的教練許時清、高二的楊宜峰再到現在的林育正，他坦言還在適應新教練風格，「之前還有U18亞青，回來練球不到一星期，現在pick and roll（擋拆）做比較多，慢慢習慣。」

上學年包辦新人王和MVP的黃瀚陞也說，和林育正仍有點陌生，不過新教練會好好溝通、不會很兇，新體系下較多持球時間，可以做更多變化，登峰造極也是全員到齊後第一個比賽，隊友間都要持續溝通，「重點還是HBL，現在要把問題找出來，去解決。」

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