TPBL／戰神季票本周開賣 最貴戰神席開價81000元
職籃新聯盟TPBL聯盟下月將點燃戰火，11月迎接主場周開幕的台北台新戰神隊今天公布售票資訊，新賽季場邊新增籃下「Richart席」以及一樓「熱力席」親子1+1方案，提供戰友全新選擇。
戰神主場門票分為兩階段四梯次開賣，第一階段為全年季票方案，首波於26日開放去年季票戰友搶先購，今年續購者還可抽戰神開季記者會觀禮資格，30日全面開放季票購買；第二階段11月到2025年1月主場門票，10月8日提供台新卡友優先購票，10月9日全面開賣。
台北戰神持續以台北和平館為主場，陣中後衛曹薰襄大推自家觀賽體驗，他說：「和平籃球館場館新穎，搭配聲光效果，整體主場氛圍很棒。」今年新增籃下「Richart席」，曹薰襄笑說：「禁區拼鬥真的很激烈，如果到時候不小心搶球衝到座位區，先跟戰友們說一下抱歉啦。」
身為二寶爸的「小台」黃聰翰則是大讚二樓親子遊戲區，「球場絕對是小孩放電的好地方，小孩能在球場親子遊戲區玩樂，大人也能欣賞球賽。」
戰神2024到25賽季年度季票，全席位方案皆贈戰神全新商品，年度季票最高等級為球場場邊的「戰神席」，第一排售價81000元，第二排63000元，除近距離感受球賽的緊張氣氛，更享商品購物8折以及季後賽優先購票權，最低價是2樓普通席的7200元。
戰神季外補強後衛好手錢肯尼、王律翔、最佳中鋒陳冠全，與黃聰翰再次聯手成為戰神雙槍的蘇奕晉等備受期待的全新戰力，將帶來最精彩的賽事。已來台7年的錢肯尼，過去累積不少粉絲，即將迎來新賽季，他打趣的說：「如果對上夢想家的比賽，夢想家人們可以坐中間的位置，隨時都可以幫夢想家也可以幫我加油，我們贏球的話，希望大家能多愛戰神一點。」
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