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PLG／隊史首度海外移訓 獵鷹赴韓交流KBL冠軍隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊赴韓國移地訓練。圖／獵鷹隊提供
獵鷹隊赴韓國移地訓練。圖／獵鷹隊提供

準備迎接PLG賽季的台鋼獵鷹隊，今天出發前往韓國，展開首次海外移地訓練，為期6天5夜的訓練，不僅是提升球隊實力的絕佳機會，更是為球員們開拓國際視野的重要里程碑。

在出發前，台鋼獵鷹已於台灣進行了3場友誼賽，分別與台啤永豐雲豹、韓國職籃KBL高陽索諾天空槍手及桃園璞園領航猿交手，透過這些比賽讓球員們在實戰中磨合，提高團隊默契和比賽狀態，尤其是在攻防配合上有了顯著進步。

在即將展開的韓國移訓中，台鋼獵鷹將與上賽季KBL排名第4的蔚山現代摩比斯太陽神及拿下冠軍的釜山KCC宙斯進行友誼賽，面對不同風格的對手，球員們將學會如何應對多變的比賽節奏，提升臨場應變能力，並讓教練團能夠更好地評估每位球員的優勢與不足，進而調整正式比賽的戰術布局。

總教練柯納說：「這趟訓練最主要的目的是建立團隊默契，大家聚在一起，並共同度過團隊的時光是非常重要的！移訓期間我們會有兩場跟韓國職業隊的友誼賽，也會持續練習，期待10月12日及13日台鋼獵鷹能以最佳狀態與鷹援軍們成大中正堂相見！」

此外，台鋼獵鷹一直以來都與「健康專家」加捷生醫攜手合作，共同照顧球員的身體，同時也在全國擁有76間專業場館，獲得29萬名會員肯定的健身工廠進行訓練，對台鋼獵鷹球員來說「健身工廠就是我們的運動場」，透過身體的調理與專屬的訓練計畫，只為確保每位球員健康、平安的訓練和比賽，以最好的狀態迎接每一次挑戰。

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