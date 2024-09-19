TPBL／林書豪傷後回歸 新賽季沒上場時間限制

新北國王昨天和韓國KBL水原KT音速彈進行友誼賽，「哈佛小子」林書豪也回歸賽場，他透露大約上場20分鐘，身體OK，但「非常累」，不過新賽季不會上場時間限制，保持更多彈性和調整空間。

林書豪上季總冠軍賽傷到膝蓋，休季期間泰半時間都在休養傷勢，和國王續約的他提到，昨天是傷後第一場比賽，身體狀況沒問題，已經可以上強度，熱身賽是否上場還要和教練團討論。

確定續留國王的林書豪，暑假期間也幫上季奪下總冠軍賽MVP的隊友李愷諺牽線，協助李愷諺到美國訓練，他笑說兩人除了討論漢堡，也一起做了許多事，默契肯定更加分。

林書豪提到，自己和李愷諺都有傷在身，這次休賽季技巧上的進步有限，但感受到李愷諺其他方面的進步，像是領導能力、專注力和與隊友的溝通等，他笑說：「滿足的感覺，看到其他球員進步。」

國王上季奪下PLG總冠軍，今年投入新聯盟，總經理毛加恩提到，除了國王，包括新北中信特攻、高雄全家海神和台啤永豐雲豹都是有奪冠經驗的球隊，福爾摩沙夢想家和新竹御嵿攻城獅也做了很多補強，期待新賽季的挑戰。