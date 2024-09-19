TPBL／開打前先嗆聲 胡瓏貿、高國豪松山幫交鋒

職籃新聯盟TPBL今天舉行開季記者會，開季7支隊伍的球隊代表、球員都到齊，記者會上已經聞到些「火藥味」，新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪和高雄全家海神主力胡瓏貿直接開嗆，胡瓏貿更直接說：「到新竹，幾隻小貓我會好好教訓一下。」

TPBL今天宣布聯盟口號、賽程，官網和聯盟規章也將在今天晚上7點正式上線。聯盟開幕戰將於10月19日登場，由福爾摩沙夢想家和海神分頭迎敵。

海神球星胡瓏貿在今天釋出的聯盟影片中成為開場人物，開宗明義就是「別人說我很跩」，上台受訪時他呼應影片開頭，自白「我很跩，我的個性就是這樣，自我肯定和自我自信就是我人格最大特質。」他不在意聽到的聲音是歡呼聲或噓聲，分貝愈大愈能受到激勵。

和胡瓏貿同樣來自HBL名校「綠色神盾」松山高中的高國豪也說，自己個性和胡瓏貿很像，只要上場都很享受場上接受加油聲、噓聲，「場邊愈嗨，我們打得愈積極，不管加油聲或噓聲，都是歡呼聲。」

高國豪表示，新賽季期待和過去不同聯盟的蔣淯安及林韋翰交手，從兩人身上「學幾招」，同時放話說：「我也很期待瓏貿學長來新竹打比賽，獅子軍絕對不會手下留情。」

胡瓏貿立刻霸氣回應說：「到新竹，幾隻小貓我會好好教訓一下！」

攻城獅過去4季稱霸PLG「最佳主場」，新北中信特攻則是T1聯盟前3季的最佳主場，兩支球隊新賽季如何爭奪最佳主場頭銜也成TPBL話題。

TPBL開賽記者會。記者曾吉松／攝影

TPBL開賽記者會。記者曾吉松／攝影