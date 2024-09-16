籃球／高柏鎧通過殊勳歸化 可望披中華男籃戰袍

台灣職業籃球大聯盟TPBL會長莊瑞雄今天透露，已接獲內政部通知，高柏鎧確定通過殊勳歸化申請案，未來有望披上中華男籃戰袍征戰國際賽。

效力於TPBL福爾摩沙夢想家的禁區悍將高柏鎧（Brandon Gilbeck），一直對歸化台灣保有高度興趣，日前不僅取了專屬中文名字，更幫助中華男子藍隊在瓊斯盃勇奪亞軍，如今更透過殊勳歸化成為「新台灣人」。

過去曾協助歸化阿提諾（William Artino）事宜的民進黨立委莊瑞雄透露，今天接獲內政部通知，確定通過高柏鎧的歸化申請案，並坦言一路走來非常不容易，尤其一名球員要在單一球隊效力多年，面對競爭與挑戰仍要持續進步，甚至對台灣產生歸屬感，「但從今天起他就是我們台灣人的一份子。」

之前高柏鎧曾在協調會上表示，包括這片土地上的人、進場加油的球迷、夢想家球團，甚至休賽季到各城市走走，所有人的歡迎與照顧，讓他覺得自己就是台灣的一份子，「尤其是在瓊斯盃時，聽到滿場球迷吶喊的加油聲，讓我下定決心為這片土地、國家隊盡一份心力。」

深受高柏鎧的言論感動，莊瑞雄提到，大家都知道台灣在國際局勢上的艱辛，所以一直以來要招募國際人才，尤其在運動這塊都是非常不容易，「謝謝高柏鎧對台灣的認同，希望球迷們也能踴躍進場看球，讓高柏鎧聽到台灣人民對他的支持、藉由運動再次讓台灣人團結。」