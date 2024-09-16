快訊

Fed降息在望…美債旺、美股早盤陷整理 台積ADR、蘋果雙摔

嬤載孫遇死劫…賓士車校門口猛撞1死「3童重傷」 副駕女竟是通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／高柏鎧通過殊勳歸化 可望披中華男籃戰袍

中央社／ 台北16日電
高柏鎧今年曾代表中華隊參加瓊斯盃。報系資料照
高柏鎧今年曾代表中華隊參加瓊斯盃。報系資料照

台灣職業籃球大聯盟TPBL會長莊瑞雄今天透露，已接獲內政部通知，高柏鎧確定通過殊勳歸化申請案，未來有望披上中華男籃戰袍征戰國際賽。

效力於TPBL福爾摩沙夢想家的禁區悍將高柏鎧（Brandon Gilbeck），一直對歸化台灣保有高度興趣，日前不僅取了專屬中文名字，更幫助中華男子藍隊在瓊斯盃勇奪亞軍，如今更透過殊勳歸化成為「新台灣人」。

過去曾協助歸化阿提諾（William Artino）事宜的民進黨立委莊瑞雄透露，今天接獲內政部通知，確定通過高柏鎧的歸化申請案，並坦言一路走來非常不容易，尤其一名球員要在單一球隊效力多年，面對競爭與挑戰仍要持續進步，甚至對台灣產生歸屬感，「但從今天起他就是我們台灣人的一份子。」

之前高柏鎧曾在協調會上表示，包括這片土地上的人、進場加油的球迷、夢想家球團，甚至休賽季到各城市走走，所有人的歡迎與照顧，讓他覺得自己就是台灣的一份子，「尤其是在瓊斯盃時，聽到滿場球迷吶喊的加油聲，讓我下定決心為這片土地、國家隊盡一份心力。」

深受高柏鎧的言論感動，莊瑞雄提到，大家都知道台灣在國際局勢上的艱辛，所以一直以來要招募國際人才，尤其在運動這塊都是非常不容易，「謝謝高柏鎧對台灣的認同，希望球迷們也能踴躍進場看球，讓高柏鎧聽到台灣人民對他的支持、藉由運動再次讓台灣人團結。」

籃球

延伸閱讀

總統府秘書長潘孟安母親過世 前總統蔡英文今前往弔唁

民進黨台東立委選舉失利後 賴清德指示莊瑞雄認養台東

承租國有地期滿換約手續長 莊瑞雄協調國產署加速辦理

柯文哲遭押兒吃牛排？ 綠委籲勿過於獵巫

相關新聞

TPBL／呂政儒搭酒駕車 聯盟決議禁賽12場

原效力PLG桃園璞園領航猿的球星周儀翔，上月底在北市大安區遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下拒絕酒...

TPBL／交流賽輸韓國水原 夢想家教練：特別磨合機會

由主辦單位首湛創意牽引之下，福爾摩沙夢想家今天在台北和平籃球館對上韓國KBL水原KT音速彈（Suwon KT Sonic...

籃球／高柏鎧通過殊勳歸化 可望披中華男籃戰袍

台灣職業籃球大聯盟TPBL會長莊瑞雄今天透露，已接獲內政部通知，高柏鎧確定通過殊勳歸化申請案，未來有望披上台灣男籃戰袍征...

TPBL／周四辦開季記者會 聯盟今先公布全新標誌

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）將於本周四舉辦開季記者會，今天正式發布聯盟全新標誌，以4個英文字母縮寫為主體，呈現俐落、充...

PLG／蔡承儒卸任勇士領隊 交棒總教練許晉哲

台北富邦勇士籃球隊今天宣布管理層人事異動，原領隊「Chris」蔡承儒正式卸下球隊領隊職務，專任富邦育樂副董事長，球隊總經...

PLG／熱身賽一粒來應援！台鋼獵鷹主場組「最甜鷹援團」

隨著2024-25賽季即將到來，台鋼獵鷹與P. LEAGUE+攜手合辦熱身賽，將於10/12及10/13臺南國立成功大學揭開序幕，為期兩天的賽事，四隊皆會有兩場比賽，讓球迷們能夠一睹新賽季球隊整合的狀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。