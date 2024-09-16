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TPBL／呂政儒搭酒駕車 聯盟決議禁賽12場
原效力PLG桃園璞園領航猿的球星周儀翔，上月底在北市大安區遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下拒絕酒測，被員警開出18萬元罰單，並當場扣車、吊銷駕照。周儀翔事後宣布自請離隊，同車的新北國王球星「男模」呂政儒也發出聲明道歉，新北國王球團上周宣布罰款呂政儒50萬新台幣，TPBL今天也宣布懲處，呂政儒將禁賽12場。
TPBL聯盟聲明全文如下
針對新北國王球員呂政儒於8月26日清晨乘坐酒駕車輛，本次事件因當事人事後自白酒駕，新北國王球員呂政儒未盡提醒義務，然事情發生之時聯盟 尚未公告規章，因此將此案例送交常務理事會裁罰，懲處公告如下：
一、常務理事會針對酒駕與酒駕連坐增設判罰標準：
1. 酒駕為本人自知情況，遇臨檢、檢舉或其他類型可佐證情事，經聯盟查核確認，禁賽全季例行賽場次（視該季場次數量而定）。本賽季標準為例行賽36場，執行結束可於該季剩餘場次上場。如有肇事情境，另行追加懲處。
2. 共乘酒駕者車輛、借用車輛與飲酒者等相關類似連坐處境狀況特殊，因應不同情況聯盟可處以不同懲處作法。針對明知故犯者，標準處以半季禁賽處置。
3. 以上罰則，若尚未於該季執行結束，需於下個賽季繼續執行。
二、新北國王球員呂政儒依照上述標準，應判罰禁賽半賽季，惟新北國王球員呂政儒本人自述無飲酒之實情，對於駕駛者是否飲酒處於不知情，因此由常務理事會決議判罰禁賽12場。
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