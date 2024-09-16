TPBL／呂政儒搭酒駕車 聯盟決議禁賽12場

原效力PLG桃園璞園領航猿的球星周儀翔，上月底在北市大安區遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下拒絕酒測，被員警開出18萬元罰單，並當場扣車、吊銷駕照。周儀翔事後宣布自請離隊，同車的新北國王球星「男模」呂政儒也發出聲明道歉，新北國王球團上周宣布罰款呂政儒50萬新台幣，TPBL今天也宣布懲處，呂政儒將禁賽12場。

TPBL聯盟聲明全文如下