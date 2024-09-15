PLG／熱身賽一粒來應援！台鋼獵鷹主場組「最甜鷹援團」

隨著2024-25賽季即將到來，台鋼獵鷹與P. LEAGUE+攜手合辦熱身賽，將於10/12及10/13臺南國立成功大學揭開序幕，為期兩天的賽事，四隊皆會有兩場比賽，讓球迷們能夠一睹新賽季球隊整合的狀態。而台鋼獵鷹的賽程為10/12 16:30對戰桃園璞園領航猿和10/13 19:00交手臺北富邦勇士，邀請鷹援軍們進場感受新賽季的南人士氣。

除了將有精彩的比賽以外，熱身賽期間還有另一大亮點，台鋼獵鷹球團特別邀請桂田文創Wing Stars啦啦隊前來為南人鷹援，10/12安排一粒、李樂、妡0、林浠、瑈瑈、艾琳、黃澄澄、JC、昆昆、恬魚、螢螢、圈圈及筱雯助陣，10/13則由應援總監安芝儇及表演總監Mingo帶領Wing Stars所有創隊成員組成「最甜鷹援團」，無疑將為台鋼獵鷹的熱身賽增添更多的風采。而熱身賽門票將於明（16）日12:00開賣，台鋼獵鷹期待著在臺南國立成功大學中正堂與鷹援軍們共同見證新賽季的起點。

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