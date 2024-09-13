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TPBL／林書豪分享續留國王原因 談兩聯盟合併需要對的時機點

中央社／ 新北13日電
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王開訓記者會13日在新莊體育館舉行，續披國王戰袍的台裔球星林書豪（圖）出席，暢談新賽季目標。中央社
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王開訓記者會13日在新莊體育館舉行，續披國王戰袍的台裔球星林書豪（圖）出席，暢談新賽季目標。中央社

新北國王上季在林書豪帶領下奪得台灣職籃P.LEAGUE+隊史首冠後，新賽季加入台灣職業籃球大聯盟（TPBL），林書豪也決定續留，他今天喊話，目標TPBL、東亞超級聯賽都能拿下冠軍。

林書豪上季與國王簽下「1+1」合約，其中第2年為球員選項，他後來率國王登頂，而有傷在身的他，傷勢成為他是否續戰最大因素。林書豪日前決定執行球員選項，他今天出席媒體日活動也分享續留的原因，包括可以不用動刀以及對職籃還抱有熱情。

談到新賽季是否會是球員生涯最後1年，林書豪表示，將等打完新賽季後再決定，除了考量身體、對籃球熱情外，家人的想法也會左右他的決定，他透露，媽媽目前不確定是否要回台灣看他打球，因比賽受傷風險很大，也讓媽媽心裡背負很大壓力。

國王上季奪得成軍3年以來首冠，新賽季成為TPBL一員，也將再戰東亞超級聯賽。林書豪表示，希望能拿下TPBL例行賽第1名，且奪得總冠軍，並在東超舉起金盃。

面對新賽季TPBL將有不同對戰組合，林書豪指出，原本希望11支球隊可以合併一個聯盟，這將對台灣籃球是最好，但現在仍維持2聯盟，他認為，「有時候也要看時機點，大家也有一樣的目標和動力，可是不是能夠現在就做得到。」

值得一提的是，林書豪休季期間還多了新身分，但升格為人父的他提及，心態並無太大變化，打球時還是會以最高標準要求自己。

林書豪首度分享育兒經，他先是開完笑地說，「找保母吧」，他隨後認真地表示，每天會比較累， 「但不管多累，還是非常滿足。」

另外，國王新賽季洋將陣容多了新成員，分別為洋將強森（Chris Johnson）、沃許本（JasonWashburn），前者曾幫助PLG台北富邦勇士奪冠並榮獲FMVP（總冠軍賽最有價值球員），後者上季效力桃園璞園領航猿，並獲選為年度洋將。

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