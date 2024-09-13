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TPBL／周儀翔酒駕未提醒 同車呂政儒致歉：願接受批評

中央社／ 新北13日電
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊開訓記者會13日在新莊體育館舉行，新北國王球員呂政儒（圖）出席，就近日風波回應媒體提問。中央社
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊開訓記者會13日在新莊體育館舉行，新北國王球員呂政儒（圖）出席，就近日風波回應媒體提問。中央社

台灣職籃PLG桃園璞園領航猿球星周儀翔日前駕車拒絕酒測，而同車TPBL新北國王球星呂政儒今天出面還原事件經過並致歉，他承認，確實沒盡到提醒義務，願接受外界批評。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟領航猿球星周儀翔日前在台北市駕車載送台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王球星呂政儒遭攔查，警方發現車內飄散濃厚酒氣，但周儀翔拒絕酒測，被警方依規定開出新台幣18萬元罰鍰並吊照扣車，呂政儒事發後被國王球團開罰新台幣50萬元。

呂政儒今天在國王總經理毛加恩陪同下出席媒體日活動，呂政儒接受媒體聯訪時還原事發當下，他表示，當天在朋友邀約下赴台北東區夜店，但到場後因服裝不符規定，因此未進入店內，並強調：「沒有像大家所說酒店狂歡的事情，我當下沒有喝酒，我在樓下聊10分鐘左右，就搭儀翔的車離開。」

對於周儀翔酒後駕車，呂政儒坦承，確實沒盡到提醒義務、也是重大疏失，並感到非常內疚，願意接受球團懲處，而他也向球迷和社會大眾致歉，經過這次事件後，將深刻反省，並成為未來督促自己動力。

呂政儒表示，願意接受外界批評，「做錯事情，就是做錯事情」，但強調不希望家人或小孩，因為報章雜誌報導他未做過的事情而承受壓力。

國王球員過去因場外事件登上媒體版面，已非頭一遭，毛加恩表示，在這次事件之前，原本已規劃與新北地方檢察署檢察長碰面，討論新賽季法治課程。

毛加恩指出，這次疏忽不只是呂政儒的責任，球團也會共同承擔責任，並完善球團管理機制，希望不要再發生這類的事情。

對於呂政儒罰款50萬元，毛加恩表示，近期將與新北市政府討論，如何用於幫助有需要的公益團體，待確定後會再對外公布。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊開訓記者會13日在新莊體育館舉行，新北國王球員呂政儒（左）、球隊總經理毛加恩（右）出席回應媒體提問。中央社
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊開訓記者會13日在新莊體育館舉行，新北國王球員呂政儒（左）、球隊總經理毛加恩（右）出席回應媒體提問。中央社

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