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PLG／呂政儒媒體日現身道歉還原真相 闢謠酒店狂歡願受懲處

PLG／呂政儒媒體日現身道歉還原真相 闢謠酒店狂歡願受懲處

聯合新聞網／ 綜合報導
周儀翔酒駕拒測發生後，乘客呂政儒首度露面還原事件經過，並強調自己沒有在酒店狂歡。 圖／國王提供
周儀翔酒駕拒測發生後，乘客呂政儒首度露面還原事件經過，並強調自己沒有在酒店狂歡。 圖／國王提供

桃園璞園領航猿球星周儀翔，日前因拒絕酒測風波自請離隊，隨後遭聯盟停權1年處分。而當時同車乘客，新北國王射手呂政儒也被球團連坐罰款50萬台幣。根據《ETtoday》報導，今天呂政儒在國王媒體日記者會親自還原事件經過，並強調自己絕對沒有在酒店狂歡。他也接受外界批評，會針對此次事件反省。

事件爆發後，呂政儒今天首度公開現身，除了對大眾道歉外也還原事件經過。他表示當天受邀前往夜店，但因服裝不符合規定未能入場，也沒有「酒店狂歡」一說，「僅有在樓下聊天10分鐘。後來就搭乘周儀翔的車回去」

對於沒有阻止周儀翔酒駕，呂政儒表示要負全責並接受一切懲處。但他強調不希望大眾攻擊自己的家人，「我接受大家的批判，但我不希望我的家人、小孩去承受那些我沒有做過的事，我會去反思、反省自己，這次事件也會變成更加督促自己的動力。」

國王總經理毛加恩則表示，此次事件不單是呂政儒的責任，球團也會共同承擔，未來將提升管理機制與紀律。另外針對罰款部分，毛加恩希望能將其捐贈給需要的公益團體，「經過這件事可以讓呂政儒反省，我們也會更嚴肅去面對。」

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