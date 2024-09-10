快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

籃球／挑戰日本B1聯賽卻遭遇肩傷 曾祥鈞恐趕不上開季

聯合新聞網／ 綜合報導
曾祥鈞在季後宣布旅日加盟B1聯賽的名古屋戰鷹隊。 中央社
曾祥鈞在季後宣布旅日加盟B1聯賽的名古屋戰鷹隊。 中央社

前PLG富邦勇士明星中鋒曾祥鈞，休賽季選擇離開效力4季的富邦勇士，將前往日本B1聯賽名古屋戰鷹隊展開生涯新篇章，不料球季尚未開打，近日傳出曾祥鈞肩膀出現傷勢。

根據日本媒體《BASKETBALL KING》報導，曾祥鈞遭遇肩鎖關節半脫位的傷勢，預計需要4至6週的恢復時間。而距離賽季開幕倒數僅剩1個月，目前曾祥鈞將根據醫療建議展開復健。還沒開季就遭遇肩傷，對於跨海挑戰高層級聯賽的曾祥鈞來說，無疑是嚴重考驗。

曾祥鈞在2022-23賽季繳出生涯年成績。 截圖自B聯盟IG
曾祥鈞在2022-23賽季繳出生涯年成績。 截圖自B聯盟IG

身高205公分的曾祥鈞是台灣備受期待的長人，他在2020年加入富邦勇士，並於2022-23年打出生涯年，入選年度第一隊，年度防守第一隊，以及年度進步獎，並入選國家隊出戰去年的杭州亞運。

籃球

相關新聞

PLG／周儀翔酒駕拒檢遭停權1年 還罰50萬加公益服務

桃園璞園領航猿球星周儀翔在今天爆出拒絕酒測的風波，事發後儘管周儀翔已自請離隊並與球團成終止合約協議，但PLG聯盟仍在今天...

籃球／挑戰日本B1聯賽卻遭遇肩傷 曾祥鈞恐趕不上開季

前PLG富邦勇士明星中鋒曾祥鈞，休賽季選擇離開效力4季的富邦勇士，將前往日本B1聯賽名古屋戰鷹隊展開生涯新篇章，不料球季尚未開打，近日傳出曾祥鈞肩膀出現傷勢。 根據日本媒體《BASKETBALL

TPBL／外線火力再升級 夢想家簽約德甲冠軍高砲塔貝奇

TPBL福爾摩沙夢想家今天宣布新洋將加盟，與現年30歲的貝奇（Beau Beech）正式簽約，貝奇身高203公分體重95...

TPBL／呂政儒疑搭酒駕車 聯盟將召開重大事件決策處理委員會

原效力PLG桃園璞園領航猿的球星周儀翔，上月底在北市大安區遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下拒絕酒...

TPBL／呂政儒疑似搭酒駕車 國王處罰款50萬

原效力PLG桃園璞園領航猿的球星周儀翔，上月底在北市大安區遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下拒絕酒...

籃球／周儀翔酒駕同車 呂政儒道歉：接受球團和聯盟懲處

PLG桃園璞園領航猿球星周儀翔上月底在北市大安區因開車違規用手機遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。