籃球／挑戰日本B1聯賽卻遭遇肩傷 曾祥鈞恐趕不上開季
前PLG富邦勇士明星中鋒曾祥鈞，休賽季選擇離開效力4季的富邦勇士，將前往日本B1聯賽名古屋戰鷹隊展開生涯新篇章，不料球季尚未開打，近日傳出曾祥鈞肩膀出現傷勢。
根據日本媒體《BASKETBALL KING》報導，曾祥鈞遭遇肩鎖關節半脫位的傷勢，預計需要4至6週的恢復時間。而距離賽季開幕倒數僅剩1個月，目前曾祥鈞將根據醫療建議展開復健。還沒開季就遭遇肩傷，對於跨海挑戰高層級聯賽的曾祥鈞來說，無疑是嚴重考驗。
身高205公分的曾祥鈞是台灣備受期待的長人，他在2020年加入富邦勇士，並於2022-23年打出生涯年，入選年度第一隊，年度防守第一隊，以及年度進步獎，並入選國家隊出戰去年的杭州亞運。
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