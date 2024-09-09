TPBL／呂政儒同車酒駕周儀翔 新北國王祭出處分罰款50萬元

桃園璞園領航隊周儀翔傳出酒駕事件，隨即與球隊解約，而同車的「男模」呂政儒，雖非當事人，但卻未規勸，甚至傳出兩人一起上酒店，形象也受損，引發外界議論；呂政儒在今年暑假才加入新北國王，對此球隊方面也祭此處分，對他所犯下的錯誤，先行罰款50萬元，並強調球團以嚴格的內部規範來確保球員嚴格遵守相關法律，避免此次事件不再發生。

作為中華隊的資深球員，呂政儒未能盡到及時提醒周儀翔疑似酒駕行為的責任，這一疏忽使他成為不符合社會觀感行為的參與者。呂政儒對此行為向新北國王球迷與社會大眾深感歉疚。

新北國王球團嚴正重申，我們對於「酒駕零容忍」的立場堅定不移，呂政儒在此次事件中所犯下的錯誤，球團將依內部規範進行懲處，罰款新台幣50萬元。

總經理毛加恩表示：「這次事件反映了我們必須更加嚴謹地要求球員在場內外的言行舉止，因為他們的行為不僅影響個人形象，更牽動球團整體的聲譽。對於呂政儒在此事中的不當行為，我們深感抱歉，並將採取一切必要措施，確保類似事件不再發生。」

呂政儒也就此事道歉：「作為職業球員，我深知自己應當為社會和年輕球員樹立正確的榜樣。我為自己的錯誤感到十分抱歉。」

新北國王球團再次強調，從這次事件中汲取教訓，接受大眾的監督，球團將進一步強化內部管理與球員的法制教育，以嚴格的內部規範來確保球員嚴格遵守相關法律，避免此次事件不再發生。