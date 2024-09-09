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籃球／周儀翔酒駕同車 呂政儒道歉：接受球團和聯盟懲處

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籃球／周儀翔酒駕同車 呂政儒道歉：接受球團和聯盟懲處

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
呂政儒加入新北國王。圖／國王提供 曾思儒
呂政儒加入新北國王。圖／國王提供 曾思儒

PLG桃園璞園領航猿球星周儀翔上月底在北市大安區因開車違規用手機遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下拒絕酒測，被員警開出18萬元罰單，並當場扣車、吊銷駕照，周儀翔今天宣布自請離隊，同車的呂政儒也發出聲明道歉，表示將虛心接受聯盟和球團一切懲處。

據報導，周儀翔開的是自己名下的賓士車，當時同車乘客還有休賽季從PLG高雄17直播鋼鐵人轉戰TPBL新北國王的「男模」呂政儒。2人當天一起從某酒店喝完酒要離去，周儀翔才開不到2分鐘就被員警攔查。

由於拒測目前無法規對同車乘客連坐開罰，呂政儒無相關罰則，不過他晚間也透過社群道歉，檢討自己未盡義務督促周儀翔。

呂政儒道歉全文如下：

首先在此向社會大眾深表歉意，由於我個人的行為，對社會造成了不良影響，也很抱歉，讓支持我的人失望了。

身為職業運動員，我應當以身作則，卻未能謹慎行事，未盡義務督促他人，這不僅是對自身安全的漠視，更是對他人生命和財產的極大威脅，我的行為辜負了大家對我的期望，也與我作為運動員應背負的社會責任背道而馳。

我將以更加嚴格的標準要求自己，並且虛心接受聯盟及球團的一切懲處，再次與社會大眾及所有支持我的人道歉,也十分抱歉估用社會資源，再次深深致歉，讓大家失望了。

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