籃球／周儀翔酒駕同車 呂政儒道歉：接受球團和聯盟懲處

PLG桃園璞園領航猿球星周儀翔上月底在北市大安區因開車違規用手機遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣要對他酒測，周儀翔當下拒絕酒測，被員警開出18萬元罰單，並當場扣車、吊銷駕照，周儀翔今天宣布自請離隊，同車的呂政儒也發出聲明道歉，表示將虛心接受聯盟和球團一切懲處。

據報導，周儀翔開的是自己名下的賓士車，當時同車乘客還有休賽季從PLG高雄17直播鋼鐵人轉戰TPBL新北國王的「男模」呂政儒。2人當天一起從某酒店喝完酒要離去，周儀翔才開不到2分鐘就被員警攔查。

由於拒測目前無法規對同車乘客連坐開罰，呂政儒無相關罰則，不過他晚間也透過社群道歉，檢討自己未盡義務督促周儀翔。

呂政儒道歉全文如下：