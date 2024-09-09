PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

上季在PLG桃園璞園領航猿球打出傷後復出代表作的周儀翔，上月底因開車違規用手機遭巡邏員警攔查，員警見他有濃濃酒氣，要對他酒測，周儀翔當下選擇拒絕酒測，被員警開出18萬元罰單，並當場扣車、吊銷駕照；事發後他自請離隊，和領航猿結束合作關係。新聞報導：PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

領航猿今天發出公告，周儀翔因自覺辜負大眾期望，已提出自請離隊要求，經球團同意，並自即日起與周儀翔終止合約。

領航猿表示，球團自成軍以來，始終致力於良善管理，並極度重視球團及球員的社會責任，周儀翔個人酒後駕駛及拒檢之不良行為嚴重違反球團管理規章及合約規範，本球團對於酒駕行為嚴厲譴責。

球團呼籲球員必須重視個人行為處事，作為大眾榜樣，未來會持續加強團隊管理，並且不讓這樣此類事件再度發生。