PLG／鋼鐵人洋將補強 簽下厄文表弟
高雄17直播鋼鐵人今天宣布新賽季首波洋將補強，球團簽下190公分、98公斤的美國籍控球後衛艾賽亞（Isaiah Briscoe），28歲的他是NBA球星厄文（Kyrie Irving）表弟，畢業於NCAA一級名校肯塔基大學，球團期待經驗豐富的艾賽亞能串起球隊攻勢。
艾賽亞在肯塔基的同期隊友包含目前效力國王隊的福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk），以及熱火隊積極培養的內線支柱阿德巴約（Bam Adebayo），艾賽亞大學期間也有不錯的成績，繳出場均12.1分、5.4籃板、4.2助攻，也曾在2014年FIBA美洲U18錦標賽奪得金牌。
艾賽亞2017年開始職業籃球生涯，效力球隊包括NBA魔術隊、愛沙尼亞、波蘭、以色列、義大利和希臘的職業籃球隊，並曾於愛沙尼亞聯賽奪得金盃，並於該賽季繳出場均14.9分、4.3助攻、2.1抄截的成績單，三分命中率更維持4成以上。2023到2024賽季，艾賽亞於希臘籃球聯賽繳出12.6分、4.7助攻，展現了領袖風範和出色的球技。
總教練邱大宗表示，艾賽亞厚實的身體素材及後衛技能，且球風強悍，期待艾賽亞的加入能夠串聯年輕隊伍打出強硬態度拚出希望，爭取更好的成績。
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