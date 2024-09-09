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籃球／曾效力PLG夢想家 土耳其球員卡拉曼遭酒駕撞死

聯合新聞網／ 綜合外電報導
曾效力夢想家的卡拉曼被酒駕撞死，享年34歲。圖／PLG提供
曾效力夢想家的卡拉曼被酒駕撞死，享年34歲。圖／PLG提供

根據消息，曾被選進NBA且效力過台灣職籃PLG夢想家的土耳其球員卡拉曼（Ilkan Karaman），傳出在達特恰不幸被一名酒駕司機撞倒過世，享年34歲。

卡拉曼當時是在街道等待友人為車子加油，沒想到卻被酒駕失控的車子撞上，當場死亡。消息突如其來，後續土耳其籃協和他效力過的球隊包括夢想家在內，都先後發文悼念。

身高205公分的卡拉曼在2012年NBA選秀會上以第二輪57順位被籃網選中，該屆選秀狀元正是全能長人戴維斯（Anthony Davis）。不過卡拉曼並未順利一圓NBA夢，其簽約權也不斷透過交易輾轉到了公鹿。

卡拉曼生涯待過許多球隊，2023年1月選擇來台發展，加盟PLG夢想家，該季出賽13場，場均可以得到20.9分13.5籃板3助攻1.5抄截1.1阻攻，表現出色，還在季後賽對國王一戰飆進30分19籃板6助攻，可惜夢想家在首輪就遭到淘汰。

該年賽季結束後，卡拉曼決定回到家鄉土耳其。具備外線投射能力且打法全面，原本台灣球迷還在討論是否有球隊願意考慮重新簽回卡拉曼，沒想到卻發生憾事。

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