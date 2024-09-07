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亞大籃／吳志鍇盼提升面框突破能力 助政大拚UBA連5冠

中央社／ 台北7日電
第7屆亞洲大學男籃錦標賽7日下午在台北體育館進行最終決賽，地主台灣隊終場以84比66擊敗韓國奪冠，球員開心接受金牌表揚。圖／中央社
第7屆亞洲大學男籃錦標賽7日下午在台北體育館進行最終決賽，地主台灣隊終場以84比66擊敗韓國奪冠，球員開心接受金牌表揚。圖／中央社

政治大學男籃前鋒吳志鍇被視為「高砲塔」，歷經跨聯盟邀請賽、亞洲大學男籃錦標賽歷練後，他今天表示，盼大專籃球聯賽（UBA）新賽季能提升面框突破能力，目標助政大完成5連霸。

政大的吳志鍇與宋昕澔這次雙雙入選亞大籃台灣隊，今天決賽各得15分、14分，率隊以84比66擊退韓國隊，奪得賽史第2座冠軍，其中宋昕澔扮演關鍵穿針引線角色，單場送出11次助攻。

吳志鍇接受媒體聯訪時表示，今年6月起征戰一連串國際賽，對他而言是很好的磨練機會，他相信，若未來若再參加國際賽，不會再感到陌生，甚至能有更佳的表現。

身高195公分的吳志鍇，去年逐漸轉型為3號位（前鋒），今年在陣中學長游艾喆、王凱裕接連畢業後，他與轉型為控球後衛宋昕澔將扛起重任。

吳志鍇表示，新賽季任務就是帶領學弟，團隊目標一致，將尋求UBA的5連霸。

吳志鍇在外界眼中為具有投射能力的「高砲塔」，但他不以此為滿足，他希望，能提升面框突破能力，設法讓進攻武器更多元，將是他在UBA新賽季重要課題。

UBA 吳志鍇 籃球

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