亞大籃／首度執教台灣隊就奪冠 陳子威感謝教練團

率領政大在大專籃球聯賽（UBA）締造4連霸，陳子威這次首度執教亞洲大學籃球錦標賽台灣隊就摘冠，他今天表示，從最初不知道如何整合各隊球員，到學會溝通，並感謝教練團協助。

亞洲大學籃球錦標賽台灣隊這次以政治大學球員為主體，搭配來自國立體大、健行科大、台灣體大、台灣藝術大學、黎明技術學院的球員，歷經3週整合，在團隊合作下，延續晉級決賽的傳統，今天決賽以84比66擊敗韓國隊，賽史第2座冠軍到手。

台灣隊教頭陳子威今天分享帶隊心路歷程，他坦言，首度執教台灣隊，讓他感到有點壓力。

陳子威透露，從最初不知道如何整合來自各隊球員，到學習與非母隊的球員溝通，球員也逐漸認清自身在球隊定位，了解如何在台灣隊打球。

在率隊奪得冠軍後，陳子威連日來的壓力也獲得釋放，他表示，很高興第一次有機會與這麼多名好球員、教練配合，「我之前一直在鼓勵他們，不要管你們來自哪裡，重點是我們要拿冠軍。」

除了球員們在場上發揮，陳子威也特別感謝教練團成員葛記豪、范耿祥協助，他表示，多虧教練團的分工、做好情蒐、戰術提醒，以及提點控球後衛如何在球隊領先時穩住節奏，才能拿下這座冠軍。