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亞大籃／台灣隊力挫韓國隊奪賽史第2冠 暌違14年再度封王

中央社／ 台北7日電
第7屆亞洲大學男籃錦標賽冠軍賽7日下午在台北體育館點燃戰火，終場由地主台灣隊（圖）成功留下冠軍獎盃，賽後教練與選手們在場邊開心擊掌慶祝。圖／中央社
第7屆亞洲大學男籃錦標賽冠軍賽7日下午在台北體育館點燃戰火，終場由地主台灣隊（圖）成功留下冠軍獎盃，賽後教練與選手們在場邊開心擊掌慶祝。圖／中央社

台灣隊連續7屆闖進亞洲大學男籃錦標賽決賽，今天決賽包括吳志鍇15分在內，共4人得分雙位數，聯手幫助球隊以84比66擊敗韓國隊，報了預賽一箭之仇，這也是台灣在賽史上第2座金盃。

台灣隊在首屆亞洲大學男籃錦標賽以來，只要參賽都能晉級決賽，並曾在2010年第3屆賽事奪冠，這次暌違14年再度封王。

亞洲大學男籃錦標賽今年重返台灣，賽事在台北體育館進行，台灣隊預賽最後1場比賽曾遭韓國隊逆轉，雙方今天在決賽碰頭，台灣隊顯然有備而來，首節多點開花，取得31比20領先。

上半場結束，台灣隊再將比分拉開至49比35，陣中2名長人胡晉豪、郭俊言在禁區表現也獲得教頭陳子威讚賞。

韓國隊射手徐東原4強賽轟下33分，此役成為台灣隊頭號提防的對象，在台灣隊防守壓制下，單場僅得5分。陳子威透露，今天不讓徐東原、崔剛敏在外線有太多出手機會，加上因應對手二波得分，防守策略上也有所調整，讓籃下球員多進行協防。

陳子威表示，這陣子常以「黃金時代球員」為例，勉勵年輕球員，在球場各司其職，並發揮自身特色，他也大讚這批球員有潛力，未來都有機會入選國家隊大隊。

台灣隊今天共4名球員得分雙位數，吳志鍇攻下全隊最高15分，宋昕澔貢獻14分、11助攻，而郭俊言、徐得祈各得14分、12分。

吳志鍇 宋昕澔 籃球 陳子威

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