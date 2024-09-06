亞大籃／中華隊變陣擊退蒙古 莊朝勝率隊闖決賽

中華隊今天在亞洲大學男籃錦標賽4強賽迎戰蒙古，前2場替補的莊朝勝改打先發，攻下17分，率隊以75比62勝出，中華隊自首屆以來連續7屆闖進決賽，明天將與韓國隊爭冠。

第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽今年重返台灣舉行，而自第1屆賽事舉辦以來，中華隊就是決賽固定班底，並曾在2010年第3屆摘冠。

中華隊這次與印度、韓國同組，首戰擊敗印度後，4日卻遭到韓國隊逆轉，以1勝1敗、分組第2前進4強，今天遭遇尋求衛冕的蒙古，上屆冠軍戰戲碼提前上演。

中華隊總教練陳子威接受中央社訪問時表示，根據以往經驗，蒙古球隊韌性很強，籃板球成為球隊能否獲勝的重要課題，「以前中州科技大學幾名蒙古生就很會搶籃板球，我之前也有帶過蒙古學生，也是衝搶意識非常高。」

中華隊前一場輸給韓國後，此役調整先發陣容，莊朝勝改打先發，也收到成效，開賽球隊得分前20分，就貢獻11分，個人全場斬獲全隊最高的17分。

陳子威表示，不排除明天決賽對戰韓國隊採取相同調度，由於負責控球的宋昕澔在進攻端背負很大壓力，「有個人幫他分擔，他的防守能量就會比較充足，進攻處理會比較果決。」

中華隊過去6屆參賽都能闖進決賽，今年則是第7次，莊朝勝雖然賽前不知道上述傳統，但他強調，不會有壓力，相信球隊有向心力，加上足夠凝聚力，只要在防守多下功夫，有機會將冠軍留在台灣。

亞大籃台灣與韓國爭冠 教頭相信劉丞勳將挺身而出

中華隊連續7屆闖進亞洲大學男籃錦標賽決賽，明天將與韓國隊爭奪金盃，儘管得分主力劉丞勳近2場表現低迷，但仍獲得總教練陳子威信賴，他相信劉丞勳決賽就會有所發揮。

亞洲大學男籃錦標賽今年再度登台，賽事在台北體育館進行，健行科大劉丞勳這次入選台灣隊，預賽首戰對戰印度就轟下27分，但近2戰迎戰韓國、蒙古，進攻端熄火，僅各得5分、4分。

中華隊今天4強賽以75比62擊敗蒙古隊後，明天決賽將對決韓國隊，挑戰自2010年第3屆以來賽史第2冠，而劉丞勳火力能否及時復甦，備受關注。

中華隊總教練陳子威接受中央社訪問時表示，教練團持續鼓勵劉丞勳，期盼劉丞勳出手不要猶豫，且要打得更有侵略性，他強調，劉丞勳是有能力的的球員，相信決賽就能有所發揮。

談到中華隊預賽遭到韓國隊逆轉，陳子威表示，那場比賽對手靠著二波得分就拿下20分，反觀台灣隊僅8分，加上決勝節給予對手太多機會，他強調，明天決賽球員必須要專注40分鐘，才有機會留下冠軍。