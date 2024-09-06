亞大籃／從選手變教練 香港隊梁民熊笑稱想上場打球

亞洲大學男籃錦標賽香港隊教練梁民熊曾在近14年前以球員身份參賽，這次從選手轉換為教練，讓他感觸良多，肩上擔子變得更重，他今天開完笑地說，很想上場打球，但38歲的他已經跑不動。

梁民熊曾參加第2、3屆的亞洲大學男籃錦標賽，他還記得那2屆賽事分別在文化大學、開南大學舉行，睽違近14年，梁民熊再次參與亞大籃，身分已經變成教練。

梁民熊接受中央社記者訪問時表示，過去打亞大籃時，曾與台灣隊球員吳岱豪、林金榜同場較勁，儘管他對台灣現今的年輕球員並不熟悉，但台灣球員體能、個人技術能力仍讓他留下深刻印象。

從過去享受比賽，到以教練身分參與亞大籃，梁民熊表示，感覺很不同，以前打完球可以到處走走，現在必須待在飯店研究對手影片、設計戰術，他笑著說，「其實很想下去打，但跑不動了。」

梁民熊每年會率隊來台移地訓練2至3次，與台灣球隊交流，他也對台灣相當熟悉，昨天香港隊球員趁著休兵日前往西門町逛街，他並未隨行，他說：「我來太多次了。」

亞大籃今年重返台灣，今天在台北體育館展開4強賽，香港隊以76比85不敵韓國隊，明天將與台灣隊、蒙古隊的輸家爭奪季軍。