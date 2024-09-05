TPBL／攻城獅高國豪發文嗆大嫂「丟臉可悲」 引對方重磅回擊

新竹攻城獅隊球星高國豪與大嫂陷入是否私約風波持續延燒，他昨天深夜發文疑似怒嗆大嫂「丟臉可悲」；大嫂則發長文回擊，指高國豪「哥哥的女友哪位你沒約過？」並貼出高國豪對話截圖。

3個月前大嫂曾發文表示，收到高國豪私約，高國豪則發律師聲明反駁。沒想到案情又有新進展，高國豪發文開嗆，「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講的一副頭頭是道。」

高國豪接著問，「我老婆發什麼文章礙到妳？好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？文章裡有講到妳？還是有指名道姓？妳在哭爸哭母什麼？還要再把高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完！」

大嫂也發長文還爆料，「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了這個痛嗎？還是忘了車子被老婆打爆」、「哥哥的女友哪位你沒約過？哥哥當初住你家有付房租，夫妻吵架就叫哥哥不要回家，竟被說（入贅）倒插門，該蹲下的是謊言者不是我們。」

大嫂還貼出疑似與高國豪的對話截圖，內容是高國豪寫道，「妳好好上班，等等跑去妳家混。」