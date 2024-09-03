TPBL／林書豪點頭 續披國王戰袍

上一季助新北國王隊奪下PLG職籃冠軍的「哈佛小子」林書豪，確定延續球員生涯，國王昨天宣布他執行合約中的球員選擇權，達成延長合約共識，新賽季將挑戰新職籃聯盟TPBL和東超聯賽金盃。

上月剛滿卅六歲的林書豪，去年加入PLG高雄鋼鐵人隊，幫助球隊從墊底到最終戰有機會挑戰季後賽門票，讓全台吹起新一波「林來瘋」熱潮。上季他決定持續挑戰台灣職籃，轉戰國王與弟弟林書緯聯手，兩人一圓同隊的夢想，林書豪更繳出了場均十九點三分、五點二籃板和四點四助攻的全能數據，最終率國王打下隊史首冠。

國王總經理毛加恩多次透露，休賽季最重要的任務之一就是留下林書豪，昨天公布好消息，形容林書豪續戰是「台灣球迷的福氣」；毛加恩表示，從林書豪身上看到值得學習的職業態度，包含領導風範、凝聚團隊能力都是幫助國王創造隊史的重要因素，非常高興能讓他繼續留在新北市。

林書豪休賽季升格當爸爸，昨天也在社群宣告，要和林書緯和隊友共同奮戰，迎接生涯第十五個賽季。

「爬到巔峰不容易，但要留在巔峰更困難。捍衛總冠軍不容易，但我們很興奮期待面對這個挑戰。」上季帶著膝傷完成總冠軍賽，林書豪有感而發表示，對能健康上場打球充滿感恩和珍惜，期待新賽季和球迷在主場新莊體育館見面。