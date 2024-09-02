PLG／和東超延長合作 黑人：可獲更多國際化資源
P. LEAGUE+ 今天宣布，已與東亞超級聯賽（EASL）成功延長合作協議，代表雙方將在未來的數年內繼續緊密合作，共同推動亞洲籃球的發展。
PLG在休賽季期間，除了持續跟EASL緊密合作之外，各球團也積極籌備賽季外的國際交流，包含與日本BLG、韓國 KBL 的球隊進行國內、外的練習賽，充份展現PLG放眼國際的決心。
自雙方首度合作以來，PLG與EASL攜手創造許多精彩的國際賽事，並且通過持續的交流，為亞洲籃球的成長注入了新動力。此次合作協議的延長，將進一步鞏固雙方的合作基礎，並為未來的賽事和合作項目提供更大的發展空間。
PLG副會長陳建州表示，非常高興能夠延長與EASL的合作，「這將讓PLG獲得更多國際化的資源與機會，並繼續為亞洲籃球發展貢獻力量。」
EASL執行長李小龍（Henry Kerins）表示，與PLG的合作一直非常成功，「此次合作協議的延長將使我們能夠繼續為球迷們帶來精彩的賽事，並進一步推動亞洲籃球發展。」
10月開打的EASL新賽季，PLG將由2023到24球季冠軍新北國王以及亞軍桃園璞園領航猿代表出賽。
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