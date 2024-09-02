快訊

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

贏過眾人！被面試官問「什麼字永遠寫不好？」 大學生神回1句秒錄取

PLG／和東超延長合作 黑人：可獲更多國際化資源

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
P. LEAGUE+宣布與東亞超級聯賽（EASL）成功延長合作協議，代表雙方將在未來的數年內繼續緊密合作，共同推動亞洲籃球的發展。圖取自陳建州臉書
P. LEAGUE+宣布與東亞超級聯賽（EASL）成功延長合作協議，代表雙方將在未來的數年內繼續緊密合作，共同推動亞洲籃球的發展。圖取自陳建州臉書

P. LEAGUE+ 今天宣布，已與東亞超級聯賽（EASL）成功延長合作協議，代表雙方將在未來的數年內繼續緊密合作，共同推動亞洲籃球的發展。

PLG在休賽季期間，除了持續跟EASL緊密合作之外，各球團也積極籌備賽季外的國際交流，包含與日本BLG、韓國 KBL 的球隊進行國內、外的練習賽，充份展現PLG放眼國際的決心。

自雙方首度合作以來，PLG與EASL攜手創造許多精彩的國際賽事，並且通過持續的交流，為亞洲籃球的成長注入了新動力。此次合作協議的延長，將進一步鞏固雙方的合作基礎，並為未來的賽事和合作項目提供更大的發展空間。

PLG副會長陳建州表示，非常高興能夠延長與EASL的合作，「這將讓PLG獲得更多國際化的資源與機會，並繼續為亞洲籃球發展貢獻力量。」

EASL執行長李小龍（Henry Kerins）表示，與PLG的合作一直非常成功，「此次合作協議的延長將使我們能夠繼續為球迷們帶來精彩的賽事，並進一步推動亞洲籃球發展。」

10月開打的EASL新賽季，PLG將由2023到24球季冠軍新北國王以及亞軍桃園璞園領航猿代表出賽。

籃球

延伸閱讀

籃球／「表弟」卡森斯拒CBA 千萬月薪轉打超三聯賽

籃球／大獅賽引退 宋宇軒：生涯沒遺憾了

籃球／亞大籃暌違8年登場 中華隊主場抗5外敵

范瑋琪全家飛日本 陳建州反應被疑不耐煩

相關新聞

TPBL／林書豪再戰！延長合約續留新北國王

上一季助新北國王隊奪下PLG金盃，「哈佛小子」林書豪確定延續球員生涯，執行合約中球員選擇權，新賽季將續披國王戰袍。

PLG／和東超延長合作 黑人：可獲更多國際化資源

P. LEAGUE+ 今天宣布，已與東亞超級聯賽（EASL）成功延長合作協議，代表雙方將在未來的數年內繼續緊密合作，共同...

籃球／大獅賽引退 宋宇軒：生涯沒遺憾了

新竹攻城獅自辦的「大獅賽」今天進行第3天的賽程，壓軸由攻城獅迎戰台北台新戰神，這是在TPBL聯盟成立後兩隊的首次對戰，攻...

籃球／亞大籃暌違8年登場 中華隊主場抗5外敵

2024年第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽將於明天起在台北市立體育館點燃戰火，一連6天的賽事集合亞洲6支大學勁旅，且是繼20...

TPBL／「最強保全」阿修羅回鍋 雲豹洋將陣容到齊

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布簽下前台鋼獵鷹隊美籍禁區悍將阿修羅（Robert Upshaw III），新賽季4位洋...

PLG／富邦勇士簽下張鎮衙 許晉哲期許朝入選國手邁進

台北富邦勇士隊今天正式宣布與前桃園璞園領航猿隊選秀狀元張鎮衙完成簽約，雙方簽下複數年合約，新賽季將披上勇士27號球衣出賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。