籃球／談亞洲球員缺乏創造力 林書豪：很多球員上場不知該做什麼

Basketball is a game of “organized chaos.” You need structure but not rigidity. You need flow but not recklessness.

籃球是一項「有組織的混亂」的運動。你需要組織,但不能僵化。你需要流動性,但不能魯莽。

