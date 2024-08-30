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籃球／談亞洲球員缺乏創造力 林書豪：很多球員上場不知該做什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪本季效力新北國王，季後與國王執行長錄製訪談節目。 聯合報系資料照
林書豪本季效力新北國王，季後與國王執行長錄製訪談節目。 聯合報系資料照

林書豪今年休賽季開始錄製訪談節目，並將節目片段放上社群媒體與球迷分享。日前他邀請了新北國王隊執行長陳信生上節目，聊到過往與亞洲球員配合的經驗，林書豪直言大部分球員打球「沒有創造力」。

林書豪在節目中表示，籃球是一項「有組織的混亂」的運動，比賽確實是由一定的原則與策略去主導與依循，但在這些規範下其實有著很多的變化空間。要成為一個功能齊全且具有潛力的球隊，必須要靠球員們的創造力去完成，但林書豪表示：「以前我從沒遇過不想這麼做的球員，但在亞洲我遇到很多不知道怎麼去做的球員。」

林書豪舉例，過去在亞洲打球曾有過隊友在弱邊拿到球，有著絕佳得分機會，但卻不是選擇積極出手或者突破，而是回頭找剛被包夾完的林書豪。陳信生也分析，台灣的球員自小就太過循規蹈矩以及過早定位，小小年紀就認為自己只能固定打特定位置，「不應該是這樣，在那個年紀你應該去探索你的可能。」

林書豪也在X上發分享此則訪談，寫道：「籃球是一項『有組織的混亂」的運動。你需要組織，但不能僵化。你需要流動性，但不能魯莽。」

新北國王 林書豪 籃球

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