CBA／陳盈駿轉戰北京首鋼 改披1號球衣

「台灣隊長」陳盈駿今天透過經紀公司宣布，新賽季將揮別效力7年的中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅，改披北京首鋼1號戰袍，並期許未來能迅速融入球隊，拿下每場勝利。

31歲的陳盈駿2017年投入CBA選秀，並以狀元之姿加入廣州龍獅，至今共出賽7個賽季，逐步成為球隊主力和聯盟中最出色的後衛之一，他上季例行賽共出賽51場，繳出場均12.8分、6.7次助攻、3.9個籃板及1.3次抄截的亮眼成績。

陳盈駿為國家隊常客，今年瓊斯盃代表台灣藍隊出賽，率隊拿下亞軍，而在今年升格為人父的他，新賽季確定續留CBA挑戰，但將轉戰北京首鋼。

值得注意的是，過去一向身穿9號球衣的陳盈駿，新賽季將換穿1號的戰袍，這也是他在美國就讀大學時的背號，象徵在新球隊重新出發，並與隊友團結一心。

談到加盟北京首鋼，陳盈駿說：「很開心可以加入北京首鋼的大家庭，期許自己可以迅速融入球隊，為球隊拿下每場勝利。」