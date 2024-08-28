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籃球／表弟離台後新動向曝光 將轉戰FIBA 3x3舞台

聯合新聞網／ 綜合報導
「表弟」卡森斯今天曝光新動向，將投入FIBA 3x3世界巡迴賽。 記者余承翰／攝影
「表弟」卡森斯今天曝光新動向，將投入FIBA 3x3世界巡迴賽。 記者余承翰／攝影

前NBA明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）上賽季幫助T1台啤雲豹奪得總冠軍，接著又代表台北野馬參加TAT巡迴賽。今天他也曝光動向，將投入FIBA 3x3世界巡迴賽。

雖然未能回到NBA，但表弟對籃球依然熱情不減，參與眾多賽事後今天又有新去向。FIBA 3x3官方稍早宣佈，他與中國無錫文旅簽約至賽季末，未來將在FIBA 3x3世界巡迴賽中出賽。貼文中提到卡森斯曾奪過奧運金牌，也是4屆NBA明星球員。

卡森斯過去曾是國王當家球星，但因情緒管理和與球團不合等問題離開沙加緬度，在各隊流浪後逐漸淡出聯盟，最後一次出賽是2022年。離開美國後他在波多黎各短暫出賽過，接著來到台灣T1加盟台啤雲豹，並幫助球隊奪冠，自己也獲得冠軍賽最有價值球員。

DeMarcus Cousins 籃球

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