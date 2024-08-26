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3對3／亞瑟士盃近千人較勁 盧峻翔、簡廷兆同樂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北場由大專男子組「小虎隊」、大專女子組「蛀牙玉米」及社會男子組「狗狗旺旺隊」奪冠。圖／ASICS提供
台北場由大專男子組「小虎隊」、大專女子組「蛀牙玉米」及社會男子組「狗狗旺旺隊」奪冠。圖／ASICS提供

ASICS CUP 亞瑟士盃三對三籃球錦標賽邁入第三屆，延續去年報名盛況和賽事內容的好評迴響，暑假期間號召全台籃球愛好者組隊參賽，首站在台中逢甲大學開打，PLG職籃球星盧峻翔和簡廷兆也同樂，為期兩天的台北站昨天落幕，共計248隊參加，吸引近千位籃球好手同場較勁。

首場台中站賽事特別邀請TEAM ASICS籃球選手，桃園璞園領航猿球星盧峻翔以及台北富邦勇士簡廷兆出席，與現場球友組隊挑戰中場遊戲，兩位球員也勉勵參與賽事的大家享受比賽，並透過三對三運動好好放鬆紓壓。

經過兩周末的精彩賽事交流，台中場冠軍隊伍分別為社會男子組「智匯明凱」、大專男子組「沒帶學生證」，女子組由「Mino A」奪下冠軍；台北場則由社會男子組「狗狗旺旺隊」、大專男子組「小虎隊」，女子組「蛀牙玉米」擊敗眾多好手奪下冠軍寶座，抱走萬元獎金與亞瑟士最新款籃球鞋。

有別於一般三對三籃球賽事，ASICS 連續三年與逢甲大學合作並提供優質舒適室內場地，豐富中場遊戲與職籃球星組隊挑戰，讓報名參與的選手擁有精采體驗。台灣亞瑟士總經理謝玉真表示：「亞瑟士三對三賽事今年邁向第三屆，很開心有越來越多喜歡籃球的人，共同加入我們的活動，期許多元籃球鞋款更不斷精進，提供籃球愛好者有更豐富的選擇。」

領航猿球星盧峻翔現身台中場與球迷互動。圖／ASICS提供
領航猿球星盧峻翔現身台中場與球迷互動。圖／ASICS提供

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